Strage a scuola: Trump e governatore del Texas venerdì alla kermesse della lobby delle armi

Presentata come "una celebrazione del Secondo Emendamento" caratterizzata da "star della politica", a partire da Donald Trump, la convention annuale della National Rifle Association si aprirà venerdì a Houston in un Texas sotto shock per la strage di bambini della scuola elementare di Uvalde. Uccisi da un ragazzo di poco più grande, che aveva potuto, grazie alle leggi texane iper permissive in materia di armi, legalmente il fucile usato non appena compiuti i 18 anni.

Ed alla kermesse della potente lobby delle armi, contro la quale si è scagliato Joe Biden nell'accorato discorso fatto stanotte in cui si è chiesto "quando, in nome di Dio, affronteremo la lobby delle armi" per fermare "questa carneficina", parteciperanno oltre all'ex presidente altri esponenti di punta del partito repubblicano, in particolare di quello texano.

Interverrà ovviamente il governatore Greg Abbott, fervente sostenitore del diritto ad essere armati che ha firmato 22 leggi per liberalizzarne la vendita, compresa quella che ha permesso ad un 18enne di acquistare un fucile d'assalto, insieme al senatore Ted Cruz.

L'altro senatore texano, John Cornyn, anche compare nella lista degli oratori, ma un suo portavoce ha fatto sapere a The Hill che "prima della tragedia di Uvalde, il senatore ha informato la Nra che non avrebbe potuto partecipare a causa di precedenti impegni a Washington".

Contro la partecipazione di Cruz all'evento si è espressa la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez: "non è previsto un suo discorso alla Nra tra tre giorni a Houston? Può fare di più che pregare, la fede senza azione è morta", ha scritto su Twitter replicando ad un tweet del repubblicano che esprimeva orrore per la morte dei 19 bambini.