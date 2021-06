Palloncini bianchi e azzurri lasciati volare in cielo per l’ultimo saluto per David e Daniel, i due bambini uccisi nella strage di Ardea. Il cielo si colora di azzurro alla fine della celebrazione che si è svolta alla chiesa di Santa Maria Regina Pacis di Ostia. L’omaggio ai due piccoli tra gli applausi delle numerose persone che hanno affollato il piazzale antistante alla chiesa.