Strage Bologna, arrestato Bellini: ex Avanguardia nazionale in carcere a Spoleto

Condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'Assise come uno degli esecutori materiali

E' stato arrestato Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'assise di Bologna come uno degli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. "Bellini è al carcere di Spoleto - ha detto all'Adnkronos l'avvocato difensore Antonio Capitella". L'arresto sarebbe avvenuto su ordinanza della corte d'Assise d'appello di Bologna.

Alle 13, nella Procura Generale della Repubblica di Bologna, il Procuratore Generale facente funzione Lucia Musti terrà una conferenza stampa, alla presenza di Personale della Polizia di Stato di Bologna-Digos, del nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Bologna e della Dia di Roma.