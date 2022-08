Strage di Bologna, Mattarella: "Ricerca verità completa è dovere della Repubblica"

"Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980. "La matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare coperture e mandanti per ottemperare alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere".