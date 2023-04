Strage di Erba, pg Milano: "Olindo e Rosa sono innocenti, riaprire il caso"

I coniugi condannati all'ergastolo in via definitiva sarebbero vittime di un errore giudiziario

Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo in via definitiva per la strage di Erba "sono innocenti". Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che su input della difesa ha chiesto di revisionare il processo. Secondo Tarfusser i coniugi Romano sono vittime di un errore giudiziario. I motivi delle revisione sono legati alla scoperta di nuove prove successive alla condanna che dimostrano come la sentenza sia stata pronunciata anche i conseguenza di falsità in atti o in giudizio.