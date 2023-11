Strage Nassirya, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Foto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto oggi all'Altare della Patria per deporre la corona alla memoria dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace nel ventennale della strage di Nassirya. Dopo la cerimonia al parco Schuster, il ministro ha deposto una corona di alloro presso il Sacello del Milite Ignoto. "Ricordare Nassiriya è un dovere morale. Dal 2009 in questa data ricordiamo tutte le vittime all’estero militari e civili, le persone che per servire la Patria, senza paura, hanno sacrificato anche la vita”, ha detto il ministro prima di entrare nella basilica dell’Ara Coeli per la messa in ricordo dei caduti a 20 anni dalla strage. “Lo facciamo stringendoci attorno ai loro familiari per far capire che lo Stato non dimentica le persone che lo hanno servito - aggiunge - anche dopo 20 anni. Anzi, tutti gli anni ostinatamente lo ricorda per ricordare a tutti noi che ci sono persone che hanno sacrificato il massimo bene di cui ognuno di noi dispone per la nazione”. (di Silvia Mancinelli)