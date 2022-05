Stranger Things 4, oggi l'uscita del Volume I su Netflix

Ci siamo. Stranger Things 4 (Volume 1) disponibile da oggi su Netflix. Dopo tre anni di attesa, si riapre il portale tra Hawkins e il Sottosopra, con la squadra di giovanissimi pronti nuovamente ad affrontare l'ignoto. Con Undici/Eleven sempre in prima fila. Nove gli episodi di questa quarta stagione, con il Volume II che sarà disponibile a partire dal prossimo 1° luglio.

Anni 80, mix tra horror e commedia i punti forti della serie diventata cult, che anche quest'anno può contare sul cast 'storico' ma anche sulla new entry Eduardo Franco. A combattere, ecco quindi tornare Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven/Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Intanto, per celebrare l'evento, ieri il Sottosopra si è palesato in tutto il mondo: alcuni portali hanno iniziato ad apparire nei luoghi più simbolici di 14 paesi, attraverso 15 monumenti come l'Empire State Building a New York, Bondi Beach in Australia, piazza Duomo a Milano, Malecon Barranquilla in Colombia, il Portale dell'India a Mumbai, la Kuala Lumpur Tower in Malaysia, il monumento nazionale di Al-'Ula in Arabia Saudita,Calle Gran via 28 a Madrid, il MediaPark di Colonia in Germania, XBox Plaza nel centro di Los Angeles, il castello di Wawel a Cracovia in Polonia e Medborgarplatsen a Stoccolma. Altri luoghi includono Shoreditch a Londra e Tokyo in Giappone.

Attraverso uno spettacolo visivo e di luci di dimensioni e portata mai viste prima, i fan di tutto il mondo sono stati in grado di osservare in tempo reale l'apertura degli enormi portali verso il Sottosopra in tutto il mondo.