Strazzullo (Tim): "Raggiungimento obiettivi esigenza azienda e del Paese"

"Tim ha partecipato a tutti i bandi Pnrr. E' stata un'esigenza aziendale, ma anche del Paese e quando ci sono esigenze di questo tipo Tim non si è mai tirata indietro. I lavori sono in corso ma ci sono interlocuzioni per favorire l'esecuzione dei lavori. La deadline è per il 2026, il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr è obiettivo di Tim ma anche del Paese. A breve, questo pomeriggio, firmeremo un accordo con il dipartimento sulla trasformazione digitale per individuare i professionisti che ci possono dare una mano, è necessario avere forza lavoro formata per eseguire questi lavori. Stiamo pensando ad altro protocollo volto a sensibilizzare i Comuni a rilascio permessi per questi tipi di attività. L'obiettivo è di sensibilizzare e di avere un unico sistema normativo per mettere a terra il piano sfidante che abbiamo sul Pnrr". Così Sabina Strazzullo, head of national institutional affairs Tim, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos.