Street Fighter 6, il ritorno di Cammy e Zangief

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Street Fighter 6 che introduce tre nuovi lottatori tra quelli selezionabili nel gioco. Oltre a Lily, una giovane ragazza che combatte aiutata dal vento e dagli spiriti, ritroviamo due facce note della serie: la prima è quella di Zangief, lottatore russo apparso per la prima volta in Street Fighter II, che fa di nuovo bella mostra della sue mosse di wrestling. L'altra è Cammy, combattente inglese che torna con un look del tutto nuovo e un nuovo set di mosse che possiamo vedere in azione per la prima volta. Street Fighter 6 sarà pubblicato il 2 giugno per PC, PlayStation e Xbox, e offrirà diverse modalità inedite per la serie, così come nuovi personaggi e grandi ritorni dalla serie classica. Tra questi Ryu e Ken, naturalmente, ma anche Chun Li, Guile, E. Honda e Blanka. Street Fighter 6 debutterà negli Esports sia al campionato EVO che durante la stagione 2023 del Capcom Pro Tour (CPT), dove i giocatori si sfideranno per un primo premio di 1 milione di dollari alla Capcom Cup X, il premio in denaro più alto di sempre per un vincitore della coppa Capcom.