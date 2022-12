Street food, i sapori della Lunigiana a Milano in bici elettrica

Da un borgo toscano di 7.000 abitanti alla metropoli milanese per esportare i sapori della Lunigiana, in bici elettrica. E' TestaMi, un progetto sostenibile e artigianale creato dall’imprenditore milanese Marco Vitolo, che ha trasformato il suo amore per la cucina toscana in un vero e proprio street food su due ruote. Dopo essersi trasferito nel piccolo comune di Fivizzano con la sua famiglia, Vitolo ha sviluppato un amore corrisposto per la cucina toscana e nel 2017 ha deciso di portare lo street food fuori dalla Lunigiana creando TestaMi. La combinazione vincente è il legame con i sapori della tradizione toscana e lo sguardo rivolto al futuro. Infatti, l’attenzione verso il mondo green costituisce il fondamento di questo progetto insieme alla ricercata qualità dei prodotti offerti: km 0, completamente artigianali e biologici.

In sella alla sua bicicletta elettrica, Marco gira ogni angolo di Milano per fare scoprire il meglio della cucina lunigianese. Come i suoi prodotti, anche le bici cargo utilizzate da TestaMi sono realizzate interamente in Italia, con materiali di prima qualità. Il design di queste e-bike garantisce igiene, un ottimo mantenimento dei prodotti e, soprattutto, sostenibilità. La ricarica avviene, infatti, tramite pannelli fotovoltaici. Presto il mondo di TestaMi si allargherà da due a quattro ruote con il prossimo arrivo: un nuovissimo furgoncino interamente elettrico. Ad oggi, TestaMi è presente ad eventi di ogni tipo: festival, catering, feste private o aziendali. Ma è facile trovare TestaMi anche in giro per Milano, con un cargo-bike per portare la cucina artigianale toscana in ogni angolo della città.