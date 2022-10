Appeso in via degli Annibaldi di fronte al Colosseo da 'Cambiare Rotta'

"Benvenuto presidente La Russa. La resistenza continua". Non solo la scritta sulla saracinesca in zona Garbatella, uno striscione di 6 metri per uno con il nome del neo presidente del Senato, scritto al rovescio, è stato appeso in via degli Annibaldi, fronte Colosseo, da 'Cambiare Rotta'. A notarlo, e sequestrarlo, i carabinieri di Roma Quirinale.