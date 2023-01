Striscioni contro Zaniolo, la sorella Benedetta: "Solo tanta pena per voi"

Dopo lo striscione esposto questa notte dai tifosi della Roma contro Nicolò Zaniolo nei pressi del Colosseo ('Traditore m... senza onore'), è apparso un altro messaggio a Trigoria all'indirizzo del giocatore giallorosso: "Via uomini di poco conto, codardi e approfittatori... Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!", il testo dello striscione firmato 'Roma', il gruppo che occupa la parte bassa della Curva Sud.

"Non servono parole, solo tanta pena per voi", scrive in una storia su Instagram la sorella di Nicolò Zaniolo, Benedetta, facendo un collage che raffigura lo striscione affisso in zona Colosseo, le scritte offensive comparse a Trigoria e un messaggio becero inviatole sui social da un tifoso della Roma.

E nella notte, poco dopo mezzanotte, una quindicina di tifosi giallorossi si sono dati appuntamento davanti all'abitazione del centrocampista della Roma, nel quartiere residenziale di Casal Palocco, per manifestare contro il "tradimento" della maglia e il suo possibile addio a Trigoria.

Al momento dell'arrivo della Lido 1 dei poliziotti di Ostia, dei manifestanti nemmeno l'ombra. E' stato proprio il calciatore, contattato dagli agenti, a spiegare che i tifosi lo avevano aspettato sotto casa per insultarlo, salvo poi allontanarsi poco dopo senza alcun danneggiamento.