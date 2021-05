Stromboli, "eruzione e il cielo si è oscurato"

"C'è stata una forte eruzione ma senza boato. Si è alzato un grossissimo nuvolone che però si è riversato sul lato di Stromboli, sul lato di Ginostra dove vivo io non è successo nulla". A parlare con l'Adnkronos è Gianluca Giuffrè, un abitante di Ginostra, che commenta la nuova eruzione del vulcano. "In questo momento il cielo si è oscurato - dice - sta cadendo sabbia, leggermente bagnata, segno evidente che tutto il materiale caduto in mare è risalito con il vapore acqueo. Ora stiamo cercando di appurare l'enittà del fenomeno". "Sul villaggio di Ginostra per fortuna non è successo niente ma tutti i sentieri sono pieni di erbacce e se fosse caduto del materiale incandescente su Ginostra, come la volta scorsa, si sarebbe bruciato tutto perché le vie dei fuga ci sarebbero state precluse".

