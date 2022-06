CICLO DI INCONTRI “AZIENDA ITALIA”

Martedì 5 luglio, ore 14:30 – 16:30 - On-line su Piattaforma Certificata FAD

Milano, 14 giugno 2022 - Quarta tappa del ciclo “Azienda Italia”, organizzato dal Centro Studi Borgogna e dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in dieci incontri, articolati in 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza in relazione al ciclo di vita di un’azienda, i modelli gestionali e le possibili differenti strategie competitive.

Il focus del quarto incontro - che si terrà da remoto martedì 5 luglio, ore 14.30 – 16.30 – sarà incentrato su “Strumenti di risoluzione della crisi d’impresa: Esame dei mezzi e dei risultati”.

Il 15 luglio 2022 è prevista l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinato a riscrivere interamente la disciplina delle procedure concorsuali, sostituendosi al regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267. Alla luce di tale nuova normativa analizzeremo gli strumenti di risoluzione della crisi ed avremo anche l’opportunità di esaminare i dati che emergono dalle statistiche in merito ai risultati concreti dell’applicazione di detti strumenti.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB, sarà presente per i saluti iniziali. Modera e discute Luca Finocchiaro, Avvocato, Partner RP Legal & Tax, Responsabile del Laboratorio Giuridico sulla Crisi d’Impresa del CSB. Partecipa, in qualità di relatore, Alida Paluchowski, Magistrato e Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano.

L’evento in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense sarà visibile da remoto su Piattaforma Certificata FAD, previa iscrizione.

Per informazioni su modalità di iscrizione e quote di partecipazione, scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure compilare il modulo dal sito www.centrostudiborgogna.it . La partecipazione è gratuita per i Soci del Centro Studi Borgogna.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com