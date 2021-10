Studio Ocse-Cdp per crescita obbligazioni Gss in Paesi in via sviluppo

La Direzione per la cooperazione allo sviluppo dell'Ocse, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, ha lavorato a uno studio per trovare il modo di aumentare le emissioni di obbligazioni sostenibili Gss (green, social e sustainability) nei paesi in via di sviluppo e ha predisposto un "Stock take Report". Questo lavoro contribuisce al lavoro svolto dal G20 sugli strumenti finanziari innovativi come parte del suo gruppo di lavoro per lo sviluppo ("Development Working Group").

Nella sessione tematica "Scaling up green, social and sustainability bonds (GSS) bond in Paesi emergenti" del Finance in Common Summit, ospitato a Roma da Cassa Depositi e prestiti, verranno presentati i risultati dello stock take report, seguiti da una discussione con relatori, esperti e partecipanti. La sessione distillerà le implicazioni pratiche e politiche sull'utilizzo di queste obbligazioni per raggiungere gli Sdg e mobilitare gli investitori privati. Le obbligazioni sostenibili (green, social e sustainability o Gss) infatti hanno guadagnato terreno negli ultimi anni nei mercati più sviluppati, ma le dimensioni di questi strumenti rimangono limitate nei paesi in via di sviluppo.

Le banche pubbliche per lo sviluppo hanno un ruolo di catalizzatore da svolgere per sostenere la crescita del mercato obbligazionario Gss e sono state pioniere nello sviluppo del mercato. Le Pdb svolgono un ruolo multiforme come emittenti, investitori di ancoraggio, mobilitatori di capitali privati, fornitori di assistenza tecnica e supporto nelle riforme politiche.