Studio Senese: tradizione ed innovazione nella distribuzione dei dépliant

Napoli, 1 aprile 2022. In un mercato della distribuzione pubblicitaria che sta vivendo un periodo difficile, dove le imprese nascono e spariscono velocemente, da oltre 50 anni resta, rassicurante, una costante: i furgoncini arancione, brandizzati, della società campana Studio Senese Italia Group, che sono sempre più visibili in tutta Italia.

Nata e consolidata negli anni da Walter Senese, la società è ora gestita dalla seconda generazione della famiglia, Luigi, direttore generale e Gaia, direttrice della produzione. Tradizione ed innovazione sono le armi vincenti: all'esperienza e alla solidità dell'azienda si è affiancata una versatilità ed un'organizzazione capillare che hanno portato lo Studio Senese ad essere leader del settore nel Meridione (con sedi a Napoli, Roma e Catania) e tra le prime 6 agenzie in tutta Italia. Tra i clienti storici, i principali marchi della grande distribuzione, multinazionali e medie e piccole realtà. Studio Senese è stato tra i principali fautori della nascita dell’associazione di categoria, Associazione Nazionale delle Agenzie di Distribuzione Dépliant, di cui Luigi Senese è stato presidente negli ultimi anni.

“Grazie alla nostra lunga esperienza – spiega Luigi Senese – riusciamo ad essere al passo coi tempi. Può sembrare una contraddizione ma non lo è perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di andare incontro alle esigenze dei clienti, di creare delle partnership per lavorare insieme, di fare una progettazione condivisa e offrire gli strumenti giusti e mirati per raggiungere gli scopi prefissati. Oggi siamo all'avanguardia nella programmazione del gestionale, sia interno che esterno. Utilizziamo il geomarketing, ossia un approccio che si avvale delle informazioni relative al territorio e alle zone da servire per una distribuzione mirata e precisa”.

I clienti dello Studio Senese possono controllare sui cellulari, passo dopo passo e grazie alla geolocalizzazione, la distribuzione dei volantini. Ogni giorno, inoltre, 4 o 5 ispettori effettuano controlli a campione per verificare che non ci siano problemi o intoppi nella distribuzione. “Questa organizzazione capillare – continua Luigi Senese, recentemente considerato uno dei 6 più influenti personaggi del mondo della distribuzione italiana – ci ha permesso anche di superare un momento davvero difficile come quello della pandemia, dove tutto era fermo. Molte aziende non ce l'hanno fatta e hanno chiuso i battenti; noi invece abbiamo resistito e ci siamo rilanciati sul mercato. Anche il caro carburante è stato un duro colpo ma anche in questo caso siamo organizzati con serbatoi per il carburante di nostra proprietà che servono al rifornimento dei nostri 35 automezzi”.

