Studio Università Link, 38,1% giovani guarda ascesa Meloni e Schlein con apparente disinteresse

Il 38,1% dei giovani italiani intervistati guarda all’ascesa di Giorgia Meloni e di Elly Schlein con apparente disinteresse, dichiarandosi maggiormente interessato al fatto che, ai vertici della politica, ci siano persone competenti a prescindere dal genere. E' quanto emerge dal ritratto della “Generazione Proteo” tracciato dall’11° Rapporto di ricerca dell’Osservatorio permanente sui giovani dell’Università degli Studi Link.

Il 30,4% ritiene invece che una leadership anche femminile dovrebbe essere la normalità. Per l’11,8% figure come Meloni e Schlein possono essere fonte di ispirazione per tante ragazze.