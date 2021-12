Studioarch: borse e pelletteria di qualità online e in store

Roma, 15/12/2021. Le previsioni per il 2022 dell’Osservatorio Altagamma prevedono un pieno recupero del mercato dei beni di lusso in Italia. Il fatturato, per il 2021, sarà superiore a quello del 2019 di circa l’1%. Anche se il risultato non sembra tanto lusinghiero, stiamo parlando di un anno che ha subito il peso della pandemia. I mercati sembrano però propizi, con un 2022 che inizia già con un trend fortemente positivo: la stima è di una crescita superiore al 10%. Fortunatamente nel settore del lusso in Italia possiamo approfittare di aziende di un certo livello, in grado di portare l’artigianato italiano nel mondo, tenendo alta la bandiera dei prodotti di qualità.

Proprio oggi vogliamo soffermarci su una delle aziende di spicco del mercato italiano. Stiamo parlando di Studioarch, una delle aziende più importanti nel settore della valigeria e della pelletteria di qualità nell’intero panorama nazionale. È la storia di successo di un’impresa familiare italiana, che offre un’ampia gamma di prodotti.

Un Gruppo a capitale interamente italiano, ormai leader da diversi anni nel settore della Pelletteria e della valigeria di alta gamma, con un importante store online multimarca e un network di 12 negozi, a marchio BH e Cacciàmi, al centro di Roma, con esclusiva sulle migliori marche della pelletteria Made in Italy. Studioarch ha l’esclusiva su alcuni dei più importanti brand della Pelletteria Made in Italy: Piquadro, The Bridge, Prima Classe, Tumi oltre ad alcuni brand che offrono prodotti dallo stile più tradizionale.

L’offerta per il mercato è molto ampia e comprende sia pelletteria “tecnica”, pensata per l’ambito lavorativo, sia modelli più trendy e modaioli, come quelli proposte dal brand Alviero Martini Borse.

Cos’è Studioarch

Si tratta di uno dei più importanti negozi online dedicati alla pelletteria in senso lato. Propone borse, ma anche zaini e valigeria in genere, dei migliori brand disponibili in questo settore. Questa realtà nasce negli anni ‘50, come negozio tradizionale di pelletteria nel centro di Roma. Oggi la spinta maggiore di Studioarch è verso il commercio elettronico, il fiore all’occhiello dell’azienda è infatti lo store online.

Se il 2020 ha mostrato un vero e proprio boom in questo settore, è vero anche che il 2021 ha confermato tale andamento. Nonostante la minore spinta correlata alla pandemia, sembra ormai che l’italiano medio apprezzi in modo stabile le possibilità offerte dalla rete, commercio elettronico compreso. Secondo le ricerche dell’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano l’aumento del fatturato del comparto beni di lusso e-commerce ha toccato il 18% nel corso del 2021. Cosa che fa ben sperare anche per il prossimo anno.

Gli italiani e i negozi online

Nel nostro Paese la passione per gli acquisti online non ha una storia antica. Anzi, fino ad alcuni anni fa mostravamo un forte ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Oggi le cose sono profondamente cambiate, con un balzo in avanti nel fatturato delle vendite online che è aumentato a dismisura. Questo già a partire dal 2018, ma lo scorso anno ha mostrato un vero e proprio boom delle vendite online. Questo Studioarch lo sa e anche per questo intende spingere ulteriormente sulle proposte disponibili in rete nel suo e-commerce.

In particolare è importante notare come un trend iniziato lo scorso anno, spinto in buona parte dai lock down e dall’impossibilità per molti italiani a uscire di casa, sia continuato poi nel corso del 2021.

L’italiano medio, che ha scoperto solo nel 2020 i vantaggi offerti dai negozi presenti sul web, continua anche oggi a comprare online. E il comparto dei beni di lusso sta di fatto trascinando l’intero fatturato delle vendite online nel nostro Paese.

Anche per questo Studioarch intende mantenere alta la qualità dei servizi offerti dal negozio presente sul web, forte non solo di una gamma di prodotti orientata all’eccellenza, ma anche di servizi efficienti e rapidi. Con un’assistenza clienti che è considerato tra i migliori disponibili, sia sul web che nei punti vendita fisici.

“Con il progetto Studioarch intendiamo sostenere la crescita del comparto della Pelletteria, che rappresenta una delle massime espressioni dell’estro artigianale italiano, apprezzato in tutto il mondo. È per questo che abbiamo deciso di affiancare ai nostri store fisici un catalogo online destinato a una clientela Premium, prediligendo prodotti di qualità, legati alla tradizione pellettiera artigianale Made in Italy”.

Ad affermarlo è Gavriel Piperno, founder ed e-Commerce Manager di Studioarch.com, che ci tiene a sottolineare “Le nostre boutique, a marchio BH e Cacciami, sono già luoghi di esperienza a contatto con la Marca, mentre i nostri Personal Shopper vengono formati per raccontare l’origine del prodotto e suggerire soluzioni di stile e acquisto personalizzate. Abbiamo, dunque, deciso di portare il nostro modello anche online e stiamo riscontrando un grande favore da parte della nostra Clientela e di sempre nuovi Cliente che scoprono la nostra realtà”.

