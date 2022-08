Stupro Piacenza, 27enne Guinea arrestato era sbarcato in Sicilia nel 2014

Secondo quanto si apprende, l'arrestato per lo stupro della donna ucraina a Piacenza, S.S., 27 anni, originario della Guinea, era arrivato in Italia nel 2014 sbarcando sulle coste siciliane. Il 27enne viene poi trasferito a Gorizia, dove formalizza la richiesta di protezione internazionale.

Il 25 maggio del 2014 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste concede allo straniero il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il 28 luglio dello stesso anno richiede all'Ufficio Immigrazione di Reggio Emilia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che poi rinnova nel 2015 e 2017. Due anni dopo, il 7 maggio del 2019, richiede il rinnovo del permesso di soggiorno senza però mai ritirarlo.

Il 12 aprile scorso reitera l'istanza di protezione internazionale in questura a Reggio Emilia e contestualmente gli viene rilasciato un permesso di soggiorno come richiedente asilo che scadrà il 20 ottobre prossimo. Il 20 giugno scorso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste decide di non accordargli la protezione internazionale. Ieri la decisione della commissione è stata notificata al 27enne nella Casa Circondariale di Piacenza.