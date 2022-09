Su EQUtv gli appuntamenti ippici più importanti del panorama nazionale. Prima il Live del Gran Premio di Merano.

Domenica 25 settembre al via la diretta dall’ippodromo di Merano per l’ultimo appuntamento clou del mese con la prova ad ostacoli per eccellenza giunta alla sua 83a edizione. Dal 2 ottobre scatta un calendario fitto di corse con Napoli, Roma e Milano per il Gp Lotteria, il Derby e il Jockey Club. Tra le dirette anche gli ultimi due giorni delle Finali del Circuito Classico di Salto ad Ostacoli organizzato dal Mipaaf all’Arezzo Equestrian Center.

Milano, 23 settembre 2022 – EQUtv, l’emittente televisiva del Mipaaf, è pronta a seguire in ‘diretta’ tutti gli eventi ippici di questo fine settembre e, in particolare, del mese di ottobre che si presenta fitto di impegni sull’asse Napoli, Roma e Milano. A partire da domenica 25 settembre dove è di scena la corsa ad ostacoli per eccellenza, il Gran Premio di Merano nell’omonimo ippodromo bolzanese. Giunto alla sua 83a edizione, il Gp è una prova ‘steeple’ di Gruppo 1 e valido per i cavalli di 4 anni ed oltre su un percorso a forma di otto e su una distanza di 5.000 metri in cui sorgono ben 24 ostacoli. Un appuntamento storico che dal 1935 si disputa ogni settembre all'ippodromo di Merano e nelle ultime edizioni le scuderie straniere, francesi e della repubblica Ceca in particolare, hanno riportato il maggior numero di vittorie.

Per questo appuntamento EQUtv (canale 151 del digitale terrestre, 220 di Sky e 51 di tivùsat) dedica un’ampia anteprima dalle ore 13 (13:20 prima corsa) con la diretta dell’intera giornata grazie ad una troupe in loco coadiuvata da ben dodici telecamere, il drone, e sei giornalisti che faranno la cronaca ed accoglieranno gli ospiti presenti all’ippodromo altoatesino nel consueto salottino allestito a bordo pista.

Per il calendario di ottobre, invece, la squadra di EQUtv ha già pianificato il palinsesto tra anteprime, approfondimenti, dirette e post-eventi: si parte domenica 2 ottobre con la 73a edizione del Gran Premio Lotteria all’ippodromo di Agnano, mentre il 9 sarà di scena il Derby a Roma-Capannelle; il 16 e il 22 ottobre, invece, l’Ippodromo Snai San Siro di Milano sarà sede di due appuntamenti con il Jockey Club e il Gran Premio delle Nazioni. A fine mese, venerdì 30, si tornerà a Roma- Capannelle per la Champions Day. Imperdibili, infine, i live delle ultime due giornate (8 e 9 ottobre) per le Finali del Circuito Classico di Salto ad Ostacoli organizzato dal Mipaaf in programma dal 4 al 9 ottobre all’Arezzo Equestrian Center di San Zeno.

Non solo, EQUtv accompagnerà i grandi eventi con una trasmissione speciale il giovedì precedente per lanciare la giornata e la loro promozione inizierà 15 giorni prima per evidenziare e dar risalto agli appuntamenti di ippica in un fine settembre ed ottobre affollati di programmazione nazionale ed internazionale.

“Sarà un ottobre ed un autunno ricco di eventi ippici – ha spiegato il direttore editoriale di EQUtv, Giovanni Bruno –, in particolare negli ippodromi di Napoli, Roma e Milano. Ma prima pensiamo al Gran Premio di Merano che rappresenta uno dei classici appuntamenti del panorama ostacolistico nazionale. La nostra squadra è pronta a soddisfare le esigenze degli appassionati ippici, ma anche di chi si approccia a queste discipline per la prima volta. Il nostro obiettivo resta quello di valorizzare il cavallo come animale capace di infondere emozioni esprimendo, con le immagini e le parole, la sua eleganza e prorompenza”.

