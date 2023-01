Su Telegram insidie per gli investitori cripto

I tecnici della settima divisione di SafeGuard Cyber, piattaforma impegnata da anni nel settore della sorveglianza dei mercati digitali, hanno rilevato un virus responsabile di alcune truffe ai danni degli utenti del social Telegram. In particolare, il malware, identificato con il nome di DEV-0139, agiva inviando una cartella di file excel ai membri di quei gruppi, presenti in gran numero sul network, che facilitano la circolazione di criptovalute aggregando le singole preferenze e mettendo in comunicazione gli investitori.