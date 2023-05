Su Twitter articoli a pagamento senza bisogno di abbonarsi ai giornali

Il CEO di Twitter Elon Musk ne ha pensata un'altra per cambiare il modo in cui i mass media sono gestiti sul suo social: dal prossimo mese in USA gli utenti potranno leggere articoli acquistandoli singolarmente anziché doversi abbonare alle varie testate. Quando si apre un link a un giornale online su Twitter generalmente viene proposto un abbonamento mensile o annuale se quel sito è a pagamento. Ora, attraverso Twitter, gli editori potranno decidere quanto e se far pagare l'apertura di un singolo articolo. Musk ha spiegato che si tratterà di un processo "one click" molto semplice, che permetterà di leggere solo ciò a cui si è realmente interessati. Il CEO lo descrive come un vantaggio sia per i publisher (che otterranno maggiori guadagni rispetto alla vendita di abbonamenti) che per gli utenti (che non dovranno pagare l'intera cifra di un abbonamento), anche se non ha rivelato quale sia la percentuale che Twitter tratterrà dai pagamenti effettuati tramite la propria piattaforma. Le micro transazioni del social dovrebbero debuttare il mese prossimo, secondo le intenzioni di Musk, e venire integrate anche per tutta un'altra serie di servizi premium offerti da Twitter, recentemente sbarcato con la versione a pagamento Blue anche in Europa.