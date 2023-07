Subaru Impreza 2024: l’off-road è nel suo DNA

Tre allestimenti per una berlina che punta sulla sportività e piacere di guida: è la nuova Subaru Impreza

Subaru Impreza si presenta sul mercato non solo con un design migliorato, ma con aggiornamenti che riguardano sicurezza e tecnologia.

Una nuova gamma semplificata, la nuova Subaru Impreza viene offerta in tre allestimenti: Base, Sport ed RS.

Gli allestimenti Base e Sport sono equipaggiati con un propulsore boxer a quattro cilindri ad iniezione diretta da 2 litri che eroga 154 CV con una coppia di 197 Nm.

Subaru Impreza 2024: motore boxer e trazione integrale

L’allestimento RS, novità per il 2024, ha nel suo cofano il motore boxer da 2.5 litri che sviluppa una potenza di 185 CV con una coppia di 241 Nm, variante che si distingue dagli altri due configurazioni per la sua dotazione di serie: cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigio scuro, griglia anteriore total black, spoiler laterali con il badge “RS” posto sulle portiere anteriori e sul portellone posteriore.

La differenziazione con gli altri due allestimenti continua nell’abitacolo con i sedili anteriori sportivi riscaldati rivestiti in tessuto nero e cuciture a contrasto rosse, tappetini in moquette con il logo RS, pedali in lega di alluminio, porte di ricarica USB posteriori, tetto apribile elettrico e sedile del conducente elettrico a 10 regolazioni con supporto lombare.

Tutte le versioni offrono di serie il cambio Lineartronic CVT, gli allestimenti Sport e RS possono contare su una modalità manuale ad 8 rapporti con comandi al volante dando, in questo caso al guidatore viene data la possibilità di controllare la trasmissione .

La nuova Impreza nasce sulla piattaforma Subaru Global Platform

È lunga 4,48 metri, larga 1,781 metri, alta 1,48 metri con un passo di 2,67 metri e di serie dispone dell’ultima generazione della tecnologia EyeSight Driver Assist.

Il sistema dell’infotainment è il Multimedia Plus Subaru Starlink con display verticale da 11,6 pollici e il collegamento wireless con Apple CarPlay ed Android Auto .