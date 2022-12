Sud, Lollobrigida: "Non è zavorra ma opportunità" - Video

"C’è molto da fare. Il sud per noi e’ una occasione, una occasione mancata per troppi anni e dunque gli investimenti di questo governo saranno tutti utilizzati per renderlo competitivo. Il sud non è una zavorra ma una opportunità che l’Italia deve saper cogliere ovviamente insieme alle amministrazioni locali e regionali di questi territori".

Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a Catania dove partecipa alla tre giorni della Festa del Tricolore.