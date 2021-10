"La Farnesina esprime preoccupazione per le notizie che giungono da Khartoum (Sudan). Da parte italiana si auspica che, con il contributo di Ue, Ua ed organismi regionali africani, si possa tornare al più presto allo spirito del processo di transizione democratica in Sudan, sostenuto dalla Comunità Internazionale". Lo scrive la Farnesina in una nota a proposito della situazione in Sudan.