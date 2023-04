Sudan, spari ed esplosioni: scontri a Khartoum

Spari ed esplosioni nel centro di Khartoum, vicino al quartier generale militare, dopo giorni di tensioni fra le milizie dell'Rsf (Forze di rapido supporto) e le forze regolari in merito alle modalità della transizione a un governo civile dopo il golpe militare dell'ottobre del 2021. Le Rsf hanno denunciato che uno dei loro campi a sud della capitale è stato attaccato e i militari il tentativo di assalto delle milizie al quartier generale. La transizione al governo civile avrebbe contemplato l'integrazione delle milizie di Rsf nelle forze regolari, un passo che le milizie chiedono di rimandare di dieci anni. I militari hanno acconsentito a un periodo di soli due anni.

Per gli scontri fra le milizie dell'Rsf e le forze regolari in corso in città, l'ambasciatore americano a Khartoum John Godfrey è stato costretto a ripararsi all'interno dell'ambasciata insieme allo staff della sede diplomatica. Lo rende noto Sky news.