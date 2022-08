E' già stato assolto per il caso di dj Fabo.

Marco Cappato si è autodenunciato dopo aver accompagnato la signora Elena in una Clinica di Basilea in Svizzera. La donna di 69 anni della provincia di Venezia era affetta da una grave patologia oncologica. Il tesoriere della Fondazione Coscioni rischia ora 12 anni di carcere: è già stato assolto per il caso di dj Fabo.