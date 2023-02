Sul tavolo Mimit 2 manifestazioni interesse per Dema, sindacati freddi

In soccorso alla crisi annunciata dal Gruppo Dema nel settore aeronautico, che rischia la chiusura dei due stabilimenti di Brindisi e il licenziamento di almeno 300 lavoratori su 600, si sarebbero materializzate oggi, al tavolo Mimit, due manifestazioni di interesse: in corsa per rilevare i 5 siti del gruppo sarebbero infatti la Atitech, che opera nel settore delle manutenzioni aeronautiche e Italsistemi, azienda che produce trasformatori. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la novità emersa dal tavolo convocato in via d'urgenza, da Luca Annibaletti, coordinatore della Struttura per le crisi d'impresa del ministero.

L'interesse di Atitech si estenderebbe su tutti e 5 gli stabilimenti ma al momento non è dato sapere a quali condizioni, mentre quello di Italsistemi sarebbe focalizzato solo sul sito della DemaDar a Brindisi con l'impegno però, spiegano le fonti, di assumere tutti e 85 i lavoratori occupati attualmente. Ma i candidati all'acquisizione di Dema potrebbero crescere: alle due offerte analizzate oggi potrebbero sommarsi, riferiscono i sindacati, anche quelle pervenute direttamente a Mediobanca-Bybrook, che oggi non sono state considerate nell'incontro al Mimit.

Il quadro però lascia freddi Fim, Fiom, Uilm. Le due manifestazioni di interesse, infatti, dicono all'unisono, "ci mettono di fronte ad un nuovo possibile scenario tutto da verificare" ma restano intatte "tutte le incertezze e la mancanza di garanzie sul futuro dei lavoratori di Dema" compreso il conto alla rovescia partito con la presentazione del piano concordatario al Tribunale di Napoli. E l'Uglm chiede al ministero un intervento sulla Cig per gestire la fase di transizione. I sindacati, per questo, hanno continuato a sollecitare Mediobanca-Bybrook , il fondo che controlla il gruppo, ad assicurare il proprio impegno per la continuità produttiva ed occupazionale "fino all’epilogo positivo della vertenza".

La priorità per i sindacati, che lunedì 13 daranno vita ad uno sciopero di 8 ore a Brindisi, "resta quella di gestire in modo non traumatico la fase avviata fino all’omologa del piano, quella successiva e fino alla eventuale definizione conclusiva delle manifestazioni di interesse". Fino a quel momento, dunque, "l’impegno degni azionisti non dovrà venir meno, per assicurare le forniture ai clienti Leonardo e Airbus ma anche in attesa di capire quale ruolo dovrà svolgere in futuro l’attuale proprietà di Dema nel gruppo industriale".

La preoccupazione di Fim Fiom e Uilm è tutta rivolta per ora alla situazione occupazionale: per questo hanno chiesto che l’azienda si attivi da subito, anche con la Regione Campania e Puglia, per la prosecuzione degli ammortizzatori sociali a partire da quelli per il sito di Paolisi, che al momento non avrebbe capienza con gli strumenti ordinari. "Non accetteremo che la copertura degli attuali scarichi di lavoro avvenga con l’utilizzo degli istituti contrattuali dei lavoratori", dicono rinnovando il loro obiettivo primario: "scongiurare l’annunciata chiusura dei due stabilimenti di Brindisi e ridimensionamento di quelli di Somma Vesuviana e Paolisi" La prossima settimana sarà in programma un confronto fra le strutture sindacali nazionali, territoriali ed Rsu per effettuare ulteriori valutazioni. (di Alessandra Testorio)