"Sulla Terra hanno vissuto 2,5 miliardi di tirannosauri"

Sulla Terra hanno vissuto circa 2,5 miliardi di tirannosauri. La cifra, senza dubbio sorprendente, è citata in uno studio dell'Università della California pubblicato su Science. Gli scienziati sono arrivati al risultato sulla base di complessi calcoli che hanno preso in considerazione le dimensioni degli animali, la maturità sessuale e la stima del consumo energetico. "Riteniamo che" la popolazione di t-rex "sia stata di circa 20.000 individui e sia rimasta tale per 127.000 generazioni. Il numero totale dei t-rex che abbiano mai vissuto è stato di circa 2,5 miliardi di individui". Lo studio ipotizza che i tirannosauri siano stati presenti sul pianeta per circa 2,4 milioni di anni.