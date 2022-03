Sullivan a cena in centro a Roma, ristoratori: "Tante personalità Usa qui da noi"

Lorenzo e Loreta, proprietari del locale in piazza Sant'Ignazio, dove questa sera ha cenato il consigliere per la sicurezza nazionale americana

"Gli americani amano da sempre questa piazza e il nostro ristorante che si trova in un angolo magico di Roma. Dai coniugi Bush a Ivanka Trump fino a Clinton, sono tantissime le personalità che negli anni hanno scelto le Cave di Sant'Ignazio da Sabatino durante il loro soggiorno romano". Lo dicono all'Adnkronos Lorenzo e Loreta, proprietari del locale in piazza Sant'Ignazio, nel cuore di Roma, dove questa sera ha cenato il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan dopo aver incontrato l'emissario cinese Yang Jiechi. (di Silvia Mancinelli e Ilaria Floris)