Sungrow lancia soluzioni di prim'ordine per applicazioni commerciali e residenziali

Monaco di Baviera, 14 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Sungrow, il fornitore leader mondiale di soluzioni per inverter e sistemi di accumulo per le energie rinnovabili, lancia una serie di nuove offerte di prodotti per stimolare una maggiore diffusione sui mercati commerciale e residenziale. Ciò include una soluzione per la ricarica di veicoli elettrici all-in-one, un nuovo contatore di energia con 2 TA per il retrofit di impianti esistenti e un nuovo inverter, l'SG125CX, per applicazioni commerciali, massimizzando il risparmio energetico e garantendo un consumo energetico più sostenibile.

I prezzi dell'energia, le crisi geopolitiche e gli obiettivi di zero emissioni possono essere le principali sfide per l'Europa "post-pandemia". Il mercato della generazione distribuita, in particolare il segmento residenziale, gioca un ruolo fondamentale nella diversificazione del mix energetico e nel rendere l'energia più indipendente e sostenibile in Europa. Questo spiega perché le previsioni per l'accumulo di energia solare a batteria per uso domestico continuano a sembrare positive per i prossimi anni.

La tendenza globale alla neutralità del carbonio innesca anche la rapida evoluzione dei veicoli elettrici, portando a una domanda urgente di un numero crescente di caricabatterie per la loro ricarica. Tuttavia, il semplice possesso di un veicolo elettrico non è sufficiente per compensare le emissioni di anidride carbonica. L'uso di energia rinnovabile per caricare il veicolo elettrico è un modo più efficiente in termini di costi per ridurre l'impronta di carbonio.

In termini di EV Charger Business di Sungrow, la Società ha introdotto la sua nuova soluzione di ricarica, l'AC011E-01 per il mercato europeo. Quando aggiunto alla soluzione inverter e batteria ibrida trifase all'avanguardia di Sungrow, i clienti possono adottare un sistema intelligente all-in-one per le loro case.

La soluzione all-in-one è facile da usare, versatile e intelligente. Nello specifico, la nuova batteria è progettata in modo modulare. Ogni modulo batteria pesa solo 33 kg ed è assemblato semplicemente posizionando i moduli uno sopra l'altro: non è necessario alcun cablaggio. I clienti possono aumentare la capacità da 9,6 kWh fino a 25,6 kWh ottenendo la massima flessibilità. Il nuovo video di installazione guida gli utenti attraverso tutti i passaggi di installazione richiesti e dimostra quanto possa essere facile e veloce l'installazione della batteria.

Poiché il prezzo dell'elettricità fluttua, il sistema di accumulo di energia può essere incaricato di assorbire l'elettricità quando è a buon mercato e di rilasciare elettricità quando è costosa al fine di generare entrate per il cliente. Inoltre, la soluzione offre un'esperienza di backup residenziale ottimizzata, con una transizione senza interruzioni in caso di interruzione di corrente.

In termini di AC011E-01, è un caricabatterie CA da 11kW per rete 50/60Hz. È durevole grazie al livello di protezione IP65 e alla resistenza ai raggi UV. Inoltre, supporta la funzione di ricarica e programmazione intelligente, che consente di essere preimpostato per non caricare nelle ore di punta in risposta ai prezzi del tempo di utilizzo (ToU) nel mercato regolamentato.

Questa soluzione all-in-one può essere monitorata e gestita tramite la piattaforma iSolarCloud. Il dispositivo invia dati aggiornati a questa piattaforma gratuita in modo che i clienti possano controllare il flusso di energia e l'autoconsumo quasi in tempo reale, avendo il totale controllo delle proprie risorse di energia rinnovabile.

Inoltre, Sungrow ha introdotto il nuovo contatore di energia con 2 TA per installazioni residenziali, che offre la possibilità di aumentare la potenza dell'impianto combinando gli inverter ibridi trifase e la batteria con qualsiasi altro inverter fotovoltaico, quindi ottimo per interventi di retrofit su impianti esistenti.

Progettato su misura per applicazioni commerciali, l'SG125CX di Sungrow è una nuova aggiunta alla serie Sungrow Commercial Extreme, viene fornito con 12 MPPT indipendenti ed è compatibile con i più recenti moduli fotovoltaici ad alta potenza. Come per tutti gli inverter Sungrow, il design è stato migliorato per rendere l'installazione il più semplice possibile.

"È una combinazione intelligente di ricarica con l'energia solare. I nuovi prodotti Sungrow non solo riducono le bollette elettriche e semplificano l'installazione, ma danno anche forma a uno stile di vita sicuro, affidabile e sostenibile", ha affermato Andrea Polini, Product Manager, Hybrid/ESS Distribution di Sungrow.

Riguardo Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo con oltre 224 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2021. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo dedicato del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia (ESS) per applicazioni su scala industriale, commerciale e residenziali, così come soluzioni per impianti fotovoltaici galleggianti riconosciute a livello internazionale, soluzioni di guida NEV e soluzioni per stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Con una solida esperienza di 25 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano installazioni in oltre 150 paesi nel mondo. Scopri di più su Sungrow visitando: www.sungrowpower.com.

