Sungrow presenta il suo sistema di accumulo di energia con raffreddamento a liquido PowerTitan 2.0

MONACODI BAVIERA, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondiale nella fornitura di inverter e sistemi di accumulo di energia, ha presentato il suo ultimo sistema di accumulo di energia con raffreddamento a liquido PowerTitan 2.0 durante Intersolar Europe. Il sistema di nuova generazione è progettato per supportare la stabilità della rete, migliorare la qualità dell'energia e offrire un LCOS ottimizzato per i progetti.

PowerTitan 2.0 è un'integrazione professionale delle tecnologie di Sungrow per l'elettronica di potenza, l'elettrochimica e il supporto alla rete elettrica. L'ultima innovazione per il mercato dell'accumulo di energia su scala pubblica adotta una batteria di grande capacità (314 Ah), integra un sistema di conversione di potenza (PCS) nel contenitore della batteria, incorpora la Stem Cell Grid Tech e dispone di un controllo sistematico della temperatura con raffreddamento a liquido. Il sistema all-in-one aumenta in modo significativo la densità di potenza, rendendo il container di 20 piedi in grado di essere equipaggiato con batterie da 5MWh e PCS da 2,5MW.

Risparmio economico e potenti funzioni di supporto alla rete

Il PowerTitan 2.0 integra i moduli batteria e il PCS di stringa in un container di 20 piedi. Il PCS di stringa può caricare e scaricare i rack di batterie individualmente, aumentando così la capacità di energia scaricata del sistema di oltre il 7% durante il suo intero ciclo di vita.

Il sistema vanta un'efficienza di andata e ritorno (RTE) dell'89,5%, con un miglioramento del 2%, grazie alla tecnologia Cell to Grid (C2G), che semplifica il metodo di conversione dell'energia tra corrente continua e corrente alternata.

Grazie all'integrazione del sistema di gestione termica con raffreddamento a liquido, sia il PCS che i moduli della batteria all'interno del contenitore possono ottenere una dissipazione equilibrata del calore. Di conseguenza, il PowerTitan 2.0 mantiene una differenza di temperatura cella/modulo inferiore di 2,5 gradi Celsius, che si traduce in un ciclo di vita della batteria di 20 anni e in una migliore efficienza di carica e scarica.

Grazie alla tecnologia di bilanciamento termico bionico con intelligenza artificiale (AI), il sistema può passare automaticamente al metodo di dissipazione del calore appropriato in base alla temperatura della batteria e dell'ambiente e allo stato di funzionamento del sistema. Questa tecnologia consente di ridurre il consumo energetico del sistema a 50 kWh al giorno, il 40% in meno rispetto alla media del settore.

Inoltre, il PowerTitan 2.0 è dotato di Stem Cell Grid Tech. Questa tecnologia mira a migliorare la stabilità della rete e ad aumentare la qualità dell'energia, grazie a tecnologie all'avanguardia come il ride through continuo di alta e bassa tensione, la soppressione delle oscillazioni a banda larga a più livelli, il supporto inerziale flessibile, la costruzione di tensioni a livello di microsecondi e il black start a livello di gigawatt. Grazie a queste tecnologie, il sistema è in grado di realizzare una transizione tra l'alta tensione (HVRT) e la bassa tensione (LVRT) senza soluzione di continuità, di raggiungere la risonanza adattiva in un intervallo di 0,15Hz-2,5kHz e di ripristinare l'alimentazione della rete locale quando la fluttuazione della tensione è inferiore al 2%.

Massima sicurezza

Per rispettare le rigorose priorità di Sungrow in materia di sicurezza, il PowerTitan 2.0 offre un progetto di sicurezza completo a livello di cella, impianto elettrico e sistema. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, le celle sono monitorate con grande precisione in tempo reale per rilevare i cambiamenti e fornire avvertimenti tempestivi per prevenire la fuga termica. Con quattro livelli di protezione contro l'eccessiva corrente elettrica e gli archi pericolosi, il rischio di pericoli elettrici è notevolmente ridotto.

Grazie all'implementazione di un design a compartimenti, i componenti elettronici di potenza e i moduli delle batterie sono isolati, garantendo una protezione antincendio dedicata di due ore per salvaguardare ogni singolo compartimento.

Le soluzioni di stoccaggio delle batterie di Sungrow offrono rilevatori di temperatura, fumo e gas combustibili, sistemi di soppressione degli incendi a gas e ad acqua, per prevenire in modo sicuro ed efficace il rischio di incendi delle batterie e ridurre il rischio di riaccensione, mantenendo il record di Sungrow di zero incidenti di incendio.

Semplificazione dell'O&M e capacità di protezione ottimali

Il sistema completo è preinstallato in modo che i parametri principali siano impostati prima di lasciare lo stabilimento di produzione, riducendo i tempi di messa in servizio in loco e garantendo ai proprietari dei progetti entrate anticipate.

Grazie al concetto di installazione back-to-back, il sistema di accumulo occupa meno spazio. Ad esempio, un progetto di accumulo di energia da 100 MWh con PowerTitan 2.0 occupa solo 1200 metri quadrati.

Il PowerTitan 2.0 è dotato di una funzione di calibrazione automatica dello stato di carica (SoC) grazie all'adozione del PCS di stringa e riduce la durata dell'aggiornamento della centrale elettrica di 20 minuti applicando la tecnologia over-the-air (OTA).

Inoltre, il design modulare del pacco batterie e del PCS consente di risparmiare tempo per il funzionamento e la manutenzione (O&M), garantendo un'elevata disponibilità del sistema.

Oltre a semplificare l'O&M, PowerTitan 2.0 offre anche un notevole grado di protezione anticorrosione C5 e IP55, che lo rendono resistente in condizioni difficili. Il sistema può funzionare al 100% della potenza nominale anche ad altitudini di 4500 metri sul livello del mare.

Il PowerTitan 2.0, con il suo sistema di raffreddamento a liquido integrato, ha un livello di pressione sonora ridotto a 75 dB, garantendo un funzionamento più silenzioso in ambienti con limitazioni acustiche.

Con l'entrata in funzione di un maggior numero di progetti di energia rinnovabile e l'aggiunta di altre risorse al mix energetico, è sempre più importante mantenere la stabilità della rete e migliorare la qualità dell'energia. Con un'esperienza comprovata di 26 anni, le prestazioni di Sungrow rimangono ineguagliate nelle applicazioni di accumulo di energia. L'azienda ha ricevuto il primo iF Design Award al mondo nella categoria dei sistemi di accumulo di energia su scala pubblica per il suo PowerTitan. A tutt'oggi, Sungrow ha acquisito ordini per un totale di nove gigawattora per il PowerTitan, a testimonianza del suo successo e della sua credibilità nel settore.

Informazioni su Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo, con oltre 340 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2022. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e nello sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia per applicazioni utility-scale, commerciali e industriali e residenziali, oltre a soluzioni di impianti fotovoltaici galleggianti riconosciuti a livello internazionale, soluzioni di guida per NEV, soluzioni di ricarica per EV e sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile. Con una solida esperienza di 26 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Per saperne di più su Sungrow, visitate il sito www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141465/Sungrow_PowerTitan_2_0.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/4137765/Logo.jpg

