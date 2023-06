Sungrow vince il premio ees AWARD 2023 con il suo sistema di accumulo energetico C&I PowerStack con raffreddamento a liquido

MONACODI BAVIERA, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondiale nella fornitura di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia, ha vinto l'ees AWARD 2023 con il suo sistema di accumulo di energia con raffreddamento a liquido PowerStack, che si rivolge specificamente al mercato dell'accumulo di energia commerciale e industriale (C&I). Il rinomato trofeo premia la tecnologia avanzata e la competitività di Sungrow nell'innovazione tecnica.

Il premio ees AWARD è presentato dall'organizzatore della serie di fiere internazionali per batterie e sistemi di accumulo di energia - ees (electrical energy storage). Il premio per l'energia rende omaggio a prodotti e soluzioni all'avanguardia per i sistemi di accumulo di energia elettrica fissi e mobili. La gamma di innovazioni comprende l'intera catena di valore aggiunto delle tecnologie innovative per le batterie e l'accumulo di energia, dai componenti alle applicazioni concrete e ai modelli di business.

Il PowerStack è stato presentato anche alla fiera più importante del mondo per l'industria solare, Intersolar Europe 2023, a Monaco, in Germania. Il sistema vanta flessibilità, caratteristiche di sicurezza di alto livello e massimo ROI per i clienti.

La gamma di capacità delle batterie PowerStack va da 527 kWh a 1146 MWh, disponibili per applicazioni da due a quattro ore. La soluzione combina batterie agli ioni di litio, un sistema di conversione dell'energia (PCS), un sistema di gestione dell'energia (EMS) e un sistema di soppressione degli incendi (FSS). Il sistema è progettato per una perfetta integrazione, dal trasporto all'installazione, fino al funzionamento e alla manutenzione (O&M).

Rispetto a un prodotto tradizionale con raffreddamento ad aria, PowerStack è dotato di un'efficiente tecnologia di raffreddamento a liquido. Ciò offre i vantaggi di una bassa differenza di temperatura e di una lunga durata della batteria.

Andrey Yang, direttore vendite ESS di Sungrow Europe, ha presentato il PowerStack. Ha dichiarato:

"Il mercato dell'accumulo di energia C&I sarà la prossima grande novità in Europa. L'ESS PowerStack con raffreddamento a liquido di Sungrow supera la domanda di flessibilità e di prestazioni eccezionali ed è la soluzione ideale per un maggior numero di comunità e strutture". L'Europa è pronta a crescere nel mercato dell'accumulo di energia C&I. In qualità di primo operatore nel settore dell'accumulo di energia, Sungrow è entusiasta di ciò che verrà, mentre lavoriamo per massimizzare il ROI dei nostri clienti attraverso prodotti e servizi leader del settore".

Come tutti i prodotti Sungrow, PowerStack rispetta procedure di sicurezza e standard rigorosi. Presenta una progettazione di sicurezza completa a tutti i livelli, compresa la progettazione della cella, dell'impianto elettrico e del sistema. Inoltre, la tecnologia di monitoraggio delle celle assistita dall'intelligenza artificiale esegue un calcolo online ad alta precisione dello stato delle celle e fornisce notifiche tempestive per prevenire la fuga termica. Quattro strati di protezione da sovracorrente e protezione anti-arco riducono i rischi elettrici, mentre i connettori per tubi brevettati, il design del modulo IP65, la valvola di sfiato unidirezionale e i raccoglitori di gocce garantiscono la completa sicurezza del sistema.

Si prevede che il crescente numero di aziende europee che utilizzano le energie rinnovabili per alimentare le proprie attività stimolerà ulteriormente la domanda nel mercato dell'accumulo di energia C&I.

L'aumento della quota di energia rinnovabile comporta rischi potenziali come l'instabilità della rete e le sfide operative. Ma i sistemi di accumulo dell'energia come PowerStack contribuiscono alla sicurezza della rete e allo stesso tempo alla scalabilità delle energie rinnovabili. L'ESS offre anche una valida soluzione di backup durante le interruzioni di corrente causate da condizioni meteorologiche estreme o da squilibri tra domanda e offerta di elettricità.

Analogamente, la domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EV) e di energia rinnovabile in Europa, e i crescenti costi di gestione della rete per accoglierli, sono imposti agli utenti di elettricità C&I sotto forma di oneri di domanda. Le batterie di accumulo C&I potrebbero effettivamente ridurre i costi dell'elettricità per le strutture in cui sono installate, contribuendo al contempo a gestire il costo dell'energia per i consumatori.

Per saperne di più su PowerStack, visitare il sito www.sungrowpower.com

INFORMAZIONI SU SUNGROW

Sungrow Power Supply Co. Ltd. ("Sungrow") è il marchio di inverter più bancabile al mondo, con oltre 340 GW installati in tutto il mondo a dicembre 2022. Fondata nel 1997 dal professor Cao Renxian, Sungrow è leader nella ricerca e nello sviluppo di inverter solari con il più grande team di ricerca e sviluppo del settore e un ampio portafoglio di prodotti che offre soluzioni di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia per applicazioni utility-scale, commerciali e industriali e residenziali, oltre a soluzioni di impianti fotovoltaici galleggianti riconosciuti a livello internazionale, soluzioni di guida per NEV, soluzioni di ricarica per EV e sistemi di produzione di idrogeno rinnovabile. Con una solida esperienza di 26 anni nel settore fotovoltaico, i prodotti Sungrow alimentano oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Per saperne di più su Sungrow, visitate il sito www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141464/Sungrow_PowerStack_Wins_ees_AWARD_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/4137748/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sungrow-vince-il-premio-ees-award-2023-con-il-suo-sistema-di-accumulo-energetico-ci-powerstack-con-raffreddamento-a-liquido-301864259.html