Suning viene premiata per l'enorme impegno a favore della riduzione della povertà in tutto il Paese

NANCHINO, Cina, 26 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Suning Group ("Suning"), una delle principali imprese commerciali della Cina, ha ricevuto il premio del Gruppo nazionale per la lotta alla povertà in occasione della Conferenza di encomio alla lotta nazionale alla povertà tenutasi presso la Grande sala del popolo a Pechino, il 25 febbraio. La cerimonia ha conferito premi a soggetti e imprese noti per i loro sforzi di riduzione della povertà.

"In rappresentanza delle imprese private cinesi, Suning è onorata di svolgere un ruolo nell'importante lotta contro la povertà", ha dichiarato Zhang Jindong, Presidente di Suning. "Siamo entusiasti all'idea di raccogliere i frutti della rivitalizzazione rurale, in un clima di unità nazionale."

Negli ultimi anni, Suning ha sfruttato il proprio vantaggio in termini di risorse aziendali, canali, piattaforme e dati, impegnandosi appieno in iniziative mirate alla riduzione della povertà e facilitando la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina. Dato che Suning è stata la prima azienda privata cinese a firmare un accordo sulla strategia di riduzione della povertà con l'Ufficio del gruppo direttivo del Consiglio di Stato per la riduzione della povertà e lo sviluppo, il Presidente Zhang ha guidato la creazione del Fondo mirato del Jiangsu per la riduzione della povertà nato su iniziativa delle imprese private.

Suning ha inoltre istituito un ufficio dedicato alla riduzione della povertà con oltre 1.000 dipendenti a tempo pieno per attuare la sua strategia globale di riduzione della povertà, radicata nei pilastri di riduzione dei consumi, occupazione, istruzione e povertà legata alle donazioni.

Fino ad oggi, Suning ha donato più di 2,3 miliardi di RMB per la riduzione mirata della povertà e la rivitalizzazione rurale, con 850 milioni di RMB destinati a iniziative speciali. Alla cerimonia, il Gruppo direttivo del Consiglio di Stato per la riduzione della povertà e lo sviluppo ha assegnato a Suning il Premio del Gruppo nazionale per la lotta alla povertà, mentre al Presidente Zhang è stato conferito il Premio per il contributo nazionale alla lotta contro la povertà. Nel frattempo, Suning ha ricevuto per la sesta volta il China Charity Award, il più alto riconoscimento in questo campo, per la prosecuzione dei suoi sforzi nella lotta contro la povertà.

Avvicinare la Cina all'eliminazione della povertà

Suning ha donato fondi e attrezzature a 388 contee impoverite in oltre 20 province, tra cui Yunnan, Sichuan, Guizhou, Xinjiang e Shaanxi. L'azienda ha costruito 170 ponti Suning, 160 Dream Center Suning, 73 edifici scolastici Suning, 20 strade e innumerevoli altri progetti di interesse pubblico. Inoltre, il suo programma di beneficenza per il calcio copre oltre 300 scuole, mentre il progetto Dream Caravan-Suning per portare l'istruzione agli studenti di tutto il Paese ha già raggiunto 60 scuole, con l'avvio di decine di corsi educativi.

Suning inoltre ha puntato sull'attivazione del mercato rurale, portandolo online. Ha aperto oltre 7.000 negozi cloud retail e creato canali per aiutare gli agricoltori a vendere i loro prodotti su padiglioni digitali. Le vendite complessive hanno superato i 14 miliardi di RMB, destinati a oltre 10.000 villaggi colpiti dalla povertà e portando aiuto a oltre 500.000 famiglie.

Nel frattempo, l'azienda ha anche lanciato 116 centri di formazione per la riduzione della povertà in 111 contee duramente colpite, dando lavoro a oltre 6.000 persone. Il reddito medio annuo dei tirocinanti è passato da 42.000 RMB a 50.000 RMB, mentre i centri hanno portato a un aumento di quasi 400 milioni di RMB nelle vendite di prodotti agricoli.

Considerati gli stretti legami tra la rivitalizzazione rurale e la riduzione mirata della povertà, Suning ha lanciato il Piano 521 per la rivitalizzazione rurale, una strategia di welfare pubblico per il prossimo decennio. Il piano mira a creare 5.000 villaggi Suning, 2.000 padiglioni Suning e 100.000 negozi cloud Suning nelle aree rurali cinesi.

Suning ha inoltre rafforzato il proprio impegno a favore di un'iniziativa nazionale lanciata per facilitare la riduzione della povertà attraverso i consumi. L'azienda ha istituito una task force per promuovere una campagna a favore dei consumi della durata di un mese e per sfruttare i propri canali online e offline allo scopo di incrementare le vendite di prodotti provenienti da aree povere. Inoltre Suning.com ha istituito una sezione per la promozione del programma nazionale di lotta alla povertà. In totale, nel 2020 Suning ha contribuito alla vendita di prodotti per un totale di quasi 200 milioni di RMB attraverso tutti i suoi canali.

Informazioni su Suning Group

Fondata nel 1990, Suning è una delle principali imprese commerciali in Cina con due società pubbliche in Cina e Giappone. Nel 2020, Suning Group si è classificata al secondo posto tra le prime 500 imprese non statali in Cina con un fatturato annuo di 665,259 miliardi di RMB (circa 97 miliardi di USD) e ha mantenuto il primo posto nella categoria della vendita al dettaglio su Internet. Aderendo alla missione aziendale di "guidare l'ecosistema in tutti i settori creando un'eccellente qualità della vita per tutti", Suning ha rafforzato e ampliato il proprio core business come rivenditore attraverso un ecosistema aziendale composto da molteplici settori verticali, tra cui immobili commerciali, servizi finanziari e sport. Suning.com, la principale consociata pioniera nel retail online e offline, è stata inserita nella classifica Fortune Global 500 per quattro anni consecutivi dal 2017 al 2020.