Sunset Hospitality Group lancerà quattro nuovi locali nel centro di Milano

Sunset Hospitality Group aprirà Isola Ristorante, SACHI Japanese Restaurant, Gioia Pasticceria e Lounge Bar Giardino Cordusio in Italia questo settembre.

DUBAI, EAU, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Sunset Hospitality Group (SHG) è entusiasta di annunciare l'imminente lancio di quattro nuove destinazioni lifestyle F&B a Milano, in Italia. Situati nel magnificamente restaurato Palazzo Venezia, attualmente in riposizionamento come Palazzo Cordusio, a Gran Meliá Hotel, i concept tanto attesi rappresenteranno delle importanti aggiunte alla vivace scena culinaria di Milano, rafforzando ulteriormente la presenza di SHG in Europa. I marchi SHG esistenti SACHI e Isola Ristorante saranno introdotti sul mercato, così come Giardino Cordusio e Gioia Pasticceria, nuovi concepts creati dal gruppo.

I locali apriranno le porte in una posizione di spicco nel cuore della città, vicino all'iconica Piazza del Duomo, a pochi minuti da luoghi di interesse culturale, attrazioni turistiche ed esclusivi quartieri dello shopping.

SACHI, già ben consolidato a Londra, è destinato a diventare protagonista grazie al suo menu e alle sue offerte innovative. Il ristorante offrirà diverse esperienze tra cui un banco Omakase, un'ampia area ristorazione e anche il SACHI Garden, un'ampia terrazza aperta con splendide viste panoramiche sulla vivace città. Sotto la guida dell'acclamato Chef Moon Kyung Soo, la cui straordinaria carriera copre famosi brand come SUSHISAMBA Dubai e Attiko, SACHI promette di portare gli ospiti in un affascinante viaggio attraverso i diversi e squisiti sapori del Giappone, valorizzando gli ingredienti locali e i sapori stagionali tutto l'anno.

Dopo il successo a Dubai, Bodrum e con l'imminente apertura a Marbella e in Marocco, Isola Ristorante, guidata dallo Chef Francesco Bagnato, porterà a Milano un'esperienza culinaria incredibile. Il ristorante presenterà interni Mediterranean-inspired, un'area bar dedicata e una spaziosa terrazza all'aperto con un ottimo menu ispirato alle isole del Sud Italia, tra cui Sicilia, Sardegna e Capri.

Creato in collaborazione col Maestro Pasticciere Fabio Bertoni, Gioia Pasticceria presenterà un'esperienza autentica e decadente, facendo mostra della secolare eredità familiare di Fabio e delle sue eccezionali capacità. Riconosciuto tra le più grandi aziende del mondo e consulente di importanti organizzazioni come Grande Milano e il Vaticano, il maestro pasticcere nella sua ultima impresa porterà una passione e un'esperienza senza pari a Gioia insieme a SHG.

Giardino Cordusio è un esclusivo bar Champagne e lounge creato da SHG in collaborazione con Giancarlo Mancino, mixologo di fama mondiale, nonché fondatore di Mancino Vermouth: partner ufficiale di The World's 50 Best Bars. L'imponente concept situato nel cortile dell'hotel offrirà un'esperienza elegante con un'ampia scelta di bevande per soddisfare le esigenze di una clientela variegata.

L'apertura di questi quattro punti vendita al Palazzo Cordusio Hotel di Milano segna una pietra miliare significativa nella strategia di espansione globale di Sunset Hospitality Group. Ogni ambiente è stato creato e progettato meticolosamente, a dimostrazione dell'impegno del Gruppo verso l'eccellenza e l'innovazione nel settore.

Antonio Gonzalez, CEO di Sunset Hospitality Group, esprime il suo entusiasmo per le aperture di Milano, dichiarando: "Siamo entusiasti di presentare questi straordinari marchi di lifestyle nella scena dell'ospitalità milanese. Il fiorente mercato ricettivo italiano la rende una destinazione perfetta per i nostri piani di crescita. Questi concept attentamente progettati incarnano il nostro impegno a fornire ai nostri ospiti delle esperienze eccezionali e non vediamo l'ora di presentarli sul mercato il prima possibile".

Informazioni su Sunset Hospitality Group:

Sunset Hospitality Group (SHG) è stato fondato nel 2011 con l'obiettivo di creare esperienze ricettive uniche in tutto il mondo, dai resort ai beach club ai ristoranti e ai locali notturni. Da allora, il gruppo è cresciuto fino a diventare un'azienda leader nel campo degli investimenti e del management ricettivo, sviluppando concept nuovi e pionieristici e celebri marchi multinazionali. SHG è presente in 15 Paesi con una comprovata esperienza nella fornitura di un mix di servizi di alta qualità in luoghi eccezionali. Il portfolio di SHG include concept rinomati tra cui METT Hotels & Resorts, Azure Beach, Ammos, Drift Beach Club, AURA, SUSHISAMBA, DREAM, L'Amo Bistro del Mare, Black Tap, Lola Taberna Española, Goldfish, Isola, Raise Fitness & Wellness e molti altri. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Web www.sunsethospitality.com

