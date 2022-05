'Super' Antonio Razzi, il senatore in mostra a Roma

Antonio Razzi in mostra a Roma. Martedì 14 giugno, l'Asino che Vola ospiterà infatti 'Super Razzi!', la mostra fotografica di Claudio Donati sul senatore. Organizzato da Donati e Dejan Cetnicovic, a cura di Lavinia Desideri Riccoboni, l'evento sarà "improntato sull'arte nelle sue varie declinazioni con musicisti, attori ed intrattenitori che animeranno la serata con performance tra il pubblico e musica del vivo. Il pubblico - spiegano gli organizzatori - verrà traghettato in un' atmosfera surreale ricreata anche dalle tele originali e sopra le righe del senatore". Le 'danze' si apriranno alle 19.00 con l'inizio dell'evento e uno spettacolo diviso in due atti: Mauro Di Maggio, Fabiola Inolti, Natasa Stetin, Honey Madlene, Alessandro Cica, Sabrina Tutone, Nico Maraja tra gli artisti presenti. In chiusura, a partire dalle 23.00, anche un dj set in compagnia del senatore.