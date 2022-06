Super caldo fino a luglio, Caronte porta due settimane infernali: le previsioni

Caldo anomalo e afa non mollano la presa ed è allarme siccità. L’ennesima espansione dell’anticiclone africano, denominato Caronte, "minaccia il nostro Paese di durare molto a lungo: potrebbe essere da record non solo per l’intensità ma soprattutto per la persistenza del super caldo in Italia - spiegano gli esperti del sito iLMeteo.it - Le ultime proiezioni indicano che Caronte vuole infuocare lo Stivale fino al 4/6 Luglio, con la prossima settimana ancora più calda di quella appena iniziata".

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che solo oltre i 1000 metri e lungo le coste potremo trovare refrigerio, anche se oramai anche le località di mare stanno diventando molto calde e, in particolare di notte, l’afa è alle stelle. Va ricordato anche che la temperatura dei mari italiani è già 25°C al Sud come in pieno Luglio, 5/6°C oltre la media, un brodo caldo. E, ad essere precisi, in montagna durante il giorno si soffre un po’ di caldo fino ai 1500 metri di quota e solo oltre i 2000 metri troviamo temperature fresche. In questi giorni all’alba a 3000 metri sono stati registrati 10°C.

Tutto è legato all’espansione sempre più frequente dell’anticiclone africano: dal 10 Maggio abbiamo avuto Hannibal, Scipione, Scipione il Ritorno e adesso Caronte, il peggiore per intensità e durata. Prepariamoci quindi a 2 settimane di caldo eccezionale senza tregua.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 22. Al nord: nubi in aumento, lieve calo termico e qualche temporale anche in pianura. Al centro: tanto sole e caldo in aumento, primi 40°C in Sardegna. Al sud: sole prevalente, aumenta il caldo.

Giovedì 23. Al nord: a tratti molto nuvoloso, piogge in Liguria, temporali isolati in Lombardia. Al centro: cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, qualche pioggia in Toscana. Al sud: caldo con primi picchi oltre i 40°C.

Venerdì 24. Al nord: soleggiato e molto afoso, temporali sulle Alpi. Al centro: caldo, ma cielo a tratti nuvoloso. Al sud: caldo insopportabile, primi picchi oltre i 42°C.

Tendenza. Caronte infiamma il centro-sud con picchi fino a 43-44°C, afa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all’inizio di luglio.