Super green pass, aggiornata app Verifica C19: cosa è cambiato, come funziona

Con il Super green pass in arrivo domani 6 dicembre e nuove regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022, l'app VerificaC19 è stata aggiornata. Da lunedì infatti il certificato verde si sdoppia: oltre a quello base, che si ottiene anche con un tampone, entra in campo anche quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite. Chi possiede già un Green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità (ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi).

La app del ministero della Salute per il controllo dei certificati verdi permette ora di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare, se 'base' o 'rafforzata'. Verifica C19 quindi, come già avveniva in precedenza, accende o meno il semaforo verde.