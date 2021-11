Super green pass, Fedriga: "Dà certezze in fase di emergenza"

Sul super Green pass "si sono messe da parte le appartenenze partitiche" e le Regioni hanno chiesto in modo unito al governo misure che tengano insieme salute e lavoro: "Il governo è stato attento alle nostre proposte e ha formulato il decreto dando certezze fondamentali in un momento di emergenza". Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, in una videointervista alla Festa dell'Ottimismo del quotidiano 'Il Foglio' in corso a Firenze.

Sulle vaccinazioni "dobbiamo ascoltare la scienza, il vaccino per i bambini è un tema delicato", ha poi detto Fedriga, per questo "bisogna parlare con i pediatri" ed è "essenziale che la popolazione adulta continui a vaccinarsi e che chi deve fare la terza dose la faccia. Il vaccino è un'arma che dobbiamo utilizzare per proteggerci".

"La parte relativa ai bambini ha una particolare esigenza proprio perché stiamo parlando di bambini - ha aggiunto Fedriga - Ci vuole la massima attenzione".