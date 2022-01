Super green pass, Forza Italia: "Estenderlo a tutti i lavoratori"

"Sulla scuola il governo decida, responsabilità non ricada sulle Regioni"

Forza Italia chiede di estendere il Super green pass a tutti i lavoratori. “Il record di contagi dovuti alla variante Omicron registrato in molti Paesi europei mette nuovamente a rischio la salute dei cittadini più fragili e non vaccinati e la ripresa delle attività economiche" si legge in una nota di Forza Italia al termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale e alla quale hanno partecipato i capigruppo, i ministri, i sottosegretari azzurri, i presidenti di Regione e i dirigenti nazionali.

"Forza Italia chiede che venga esteso il 2G, il cosiddetto Super Green Pass, a tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi. Sollecitiamo il governo a mettere in campo misure chiare, univoche ed efficaci per frenare la diffusione del virus" si sottolinea.

"Sulla riapertura delle scuole riteniamo che l’esecutivo debba prendere una decisione e che la responsabilità non debba ricadere sulle Regioni. È necessario che si lavori all’armonizzazione delle regole e delle procedure tra le Regioni nella gestione dei positivi e dei malati e aumentare i finanziamenti alle Regioni per metterle in condizioni di essere più efficaci nella lotta al Covid. Bisogna promuovere un maggiore e più diffuso utilizzo delle mascherine Ffp2”, conclude la nota.

"Modello 2g a tutto il mondo del lavoro. Più finanziamenti alle regioni. Armonizzazione di misure e procedure di contrasto al covid tra regioni. Promuovere l'utilizzo delle Ffp2. Sulla riapertura scuole decida il governo. Questi i punti principali della strategia di Forza Italia" ha scritto su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.