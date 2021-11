Super green pass in Italia, via libera dal governo. Le nuove regole -che limitano le attività dei non vaccinati - dopo l'ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio. Il Super green pass servirà in particolare per accedere alle attività ludiche e ricreative. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la stretta sui no vax decisa all'unanimità dall'esecutivo.