Come funzionerà in zona bianca, gialla, arancione e rossa

Super green pass Italia e certificato verde 'semplice', nuove regole. Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, in zona bianca e gialla basterà ancora il Green pass base (ottenibile con tamponi molecolari o test rapidi) per accedere a palestre, piscine e impianti sciistici. Le limitazioni per i no vax scatteranno invece dalla zona arancione.