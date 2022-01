Super Green Pass lavoro, Costa: "Ragionevole l'estensione"

"Ritengo ragionevole l'estensione del Super Green Pass ai luoghi di lavoro. E' una misura che può incentivare la vaccinazione". Ad affermarlo è Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute ai microfoni di Controcorrente su Rete 4. "Il governo fino ad oggi ha deciso di affrontare un percorso graduale e credo che si proseguirà su questa strada" osserva. "In questi ultime settimane - sottolinea - c'è stato un incremento di nuove prime dosi. Penso si possa arrivare all'estensione del Super Green Pass".

"Siamo stati i primi ad introdurre gli obblighi vaccinali per alcune categorie. Proseguiremo con la gradualità che ci ha sempre contraddistinto - conclude -. E non escludo che si possa prevedere di introdurre l'obbligo vaccinale per altre categorie".