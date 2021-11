Super Green Pass, Pregliasco: "Così salviamo il Natale"

"Se entrasse in vigore dalla prossima settimana, dopo si rischia di non riuscirci"

"Il Super Green Pass? Io lo introdurrei già da lunedì prossimo". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. "Se il super Green pass entrasse in vigore dalla prossima settimana salviamo il Natale, se questo accadesse dopo si rischia di non riuscirci". "Se si dovesse arrivare alla zona arancione, purtroppo bisognerà fare restrizioni più ampie per i non vaccinati. Per i vaccinati vanno bene quelle da zona gialla".