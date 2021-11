Super green pass, Sileri: "Anche in zona bianca"

"Il Super green pass" ci sarà "già in zona bianca" e "nell'evoluzione della zona in giallo o arancione l'essere vaccinati darà dei vantaggi", cioè il "poter accedere a tutte le attività che altrimenti sarebbero precluse. Quindi tutto rimane aperto, ma è precluso a coloro che non hanno la vaccinazione o non sono guariti". Così a 'Timeline' su Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

"In bianco al momento restrizioni non vi sono - ha anticipato Sileri - vi sarà sovrapposizione tra il bianco e il giallo, nel senso che l'unica cosa che vi sarà di diverso tra il bianco e il giallo - ha affermato il sottosegretario - è l'utilizzo della mascherina all'aperto". Perché per esempio "la regola che prevedeva che in zona gialla al ristorante al chiuso al tavolo dovesse esserci un massimo di 4 persone non varrà chiaramente per chi è vaccinato".