Super Mega Baseball 4, EA Sports porta più di 200 giocatori ufficiali

Electronic Arts ha annunciato Super Mega Baseball 4, che unirà le licenze del baseball con lo stile umoristico della serie. Per la prima volta nella serie, saranno presenti più di 200 leggendari professionisti del baseball, come David "Big Papi" Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron e altri ancora, accanto alle Super Mega League All Stars. Il campione di baseball David Ortiz è anche il primo atleta di copertina del franchise Super Mega Baseball 4, che verrà lanciato in tutto il mondo il 2 giugno su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam con gioco cross-gen e cross-platform, sviluppato a Victoria, British Columbia da Metalhead Software. "È un onore incredibile essere il primo atleta sulla copertina di Super Mega Baseball ed essere riconosciuto come leggenda del baseball insieme a centinaia di altre icone del nostro sport", ha dichiarato il campione di Baseball David Ortiz. "Super Mega Baseball 4 sarà un'esperienza incredibile e divertente per i fan che cattura veramente l'umorismo e la personalità del baseball". Scott Drader, Studio Director e Senior Producer di Metalhead Studio, ha aggiunto: "Il nostro team è davvero entusiasta di lanciare il nuovo capitolo della serie Super Mega Baseball, per la prima volta insieme a EA Sports. Sia che siate giocatori di SMB di lunga data o nuovi fan che desiderano giocare e connettersi con gli amici che amano questo sport, Super Mega Baseball 4 fa al caso tuo. Non vediamo l'ora che i fan giochino a partire dal lancio del gioco il 2 giugno". Il gioco includerà una serie di nuove funzionalità in modalità fondamentali come Esibizione, Franchise, Gara dei Pennant, Stagione e Leghe online.