Superbonus, Bonomi: "Stop cessione decisione affrettata, pronti ad acquistare crediti"

"Quello che lascia perplessi non è la scelta fatta dal governo sul superbonus ma quello che non ci convince è perché si debbano prendere decisioni così affrettate gettando nel panico imprese e famiglie e solo dopo si convocano le parti. Non era meglio convocarci prima, vedere quale fosse una possibile uscita tampone e poi prendere decisioni? Era ovvio che il governo dovesse intervenire altrimenti l'intervento si sarebbe mangiato tutti gli spazi fiscali e non era neppure problema politico visto che questo provvedimento non apparteneva neppure a questo governo... Eppure ora migliaia di cantieri rischiano di fermarsi ". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commenta lo stop del governo alla cessione dei crediti relativi al Superbonus chiudendo l'assemblea degli industriali di Savona.

E dal palco lancia una proposta: "il governo crei le condizioni affinchè si possano fare cessioni di primo grado tra privati. Questo potrebbe aiutare: le imprese potrebbero comprare i crediti ad oggi fermi. Sarebbe un'assunzione di responsabilità dell'industria manufatturiera italiana", aggiunge. Un iter, quello seguito dal governo, che Bonomi teme possa essere seguito anche per la revisione degli incentivi alle imprese che giovedì andrà all'esame del Cdm. "Un esame di un decreto senza neppure attendere che la Commissione parlamentare esaurisca l'indagine avviata da tempo. Almeno si aspetti che la concludano", conclude.