"Senza proroghe e senza un allargamento delle maglie per la cessione del credito, si può dire che il superbonus risulterebbe un'esperienza fallimentare". Lo afferma Fabrizio Capaccioli, ad di Asacert e vicepresidente di Green Building Council Italia, alla notizia che il governo si appresterebbe a non concedere più dilazioni temporali per l'applicazione dei bonus sulla casa.