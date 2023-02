Superbonus, Confassociazioni a tavolo Mef con soluzioni per condomini e imprese

Federica De Pasquale: "Ringraziamo il vice ministro Leo per l’attenzione prestata alle proposte da noi avanzate a sostegno della rapida risoluzione dell’annosa situazione che si è venuta a creare a valle della sospensione dello sconto in fattura"

Federica De Pasquale, presidente dell’organismo nazionale del condominio di Confassociazioni, e Antonio De Tata, presidente di Confassociazioni energia e sostenibilità hanno partecipato al tavolo tecnico del Mef sul superbonus presieduto dal vice ministro, Maurizio Leo. “Due rappresentanti apicali della nostra Confederazione - ha ricordato il presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana - sono intervenuti per proporre soluzioni concrete e pragmatiche sulle problematiche che coinvolgono sia il mondo condominiale che quello delle imprese attive nel settore della riqualificazione energetica e delle costruzioni. Due comparti presenti in modo significativo nel sistema Confassociazioni e che sono entrambi in grande difficoltà”.

“Ringraziamo il vice ministro Leo - ha sottolineato Federica De Pasquale - per l’attenzione prestata alle proposte da noi avanzate a sostegno della rapida risoluzione dell’annosa situazione che si è venuta a creare a valle della sospensione dello sconto in fattura, dimostrando una consapevole attenzione alla nostra proposta di mantenere lo sconto in fattura e la cessione del credito per i condomini cosiddetti 'incapienti' e per il bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Il governo - ha sottolineato De Tata - ha comunicato la sua intenzione di riconvocare il tavolo a stretto giro non appena verranno pubblicati i dati Eurostat e Istat necessari a fare il punto sulle varie ipotesi prospettate per assorbire i crediti e capire gli impatti sul sistema nel suo complesso. Riteniamo, comunque, strategica la necessità di intervenire con il differimento dei termini posti per il completamento di quanto già avviato, primo tra tutti quello per l’ultimazione degli interventi sulle unità unifamiliari e, a seguire, quello sui condomini che hanno già ottenuto lo stato di fattibilità".