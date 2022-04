Superbonus, Franco: "nessun impedimento a proroga oltre 30 giugno per villette"

"Si ritiene che l'impegno del governo a prorogare oltre il 30 giugno 2022 i termini per il raggiungimento del 30% dei lavori per la case unifamiliari e villette per accedere al Superbonus 110% non presenti particolari criticità e che pertanto non vi siano impedimenti alla sua approvazione in un prossimo veicolo legislativo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco rispondendo al Question Time alla Camera.